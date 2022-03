Soal Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 2 dan Kunci Jawaban Soal UTS dan PTS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini kunci jawaban latihan soal uts atau pts kelas 8 semester 2 dalam rangka menghadapi ujian semester yang sebentar lagi digelar.

Untuk belajar berbagai metode bisa ditempuh diantaranya dengan memperbanyak mengerjakan soal-soal latihan.

Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran bahasa yang cukup sulit karena merupakan bahasa asing yang digunakan masyarakat internasional.

Selain praktek langsung dengan berbicara bahasa inggris juga memiliki materi secara tertuis dalam pembelajaran.

Selengkapnya inilah latihan soal uts kelas 8 semester 2 Bahasa Inggris soal pilihan ganda yang direkomendasikan dikutip dari berbagai sumber.

Soal latihan ganda

1. It is a clever mammal that can solve problems and hold things in their hands. It lives in groups called troops. It eats plants, birds’ eggs, small animals, and insects. Most of them live in the forest.

The animal in the description is ….

A. Elephant

B. Monkey

C. Bear

D. Tiger

2. It has thick fur coats to protect them from the cold. Most of it lives in northern parts of the world. It is large and powerful. It has a good sense of smell. Some of it eats meat, and some of it eats honey. In winter,it finds a snug place to hibernate.

The animal in the description is ….

A. Elephant

B. Monkey

C. Bear

D. Tiger

3. It is the heaviest land animals. It is also intelligent and have good memories. Most of it lives in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. It uses its long trunks almost like an arm, to put food and water in their mouths. it eats grass and plants.

The animal in the description is ….

A. Elephant

B. Monkey

C. Bear

D. Tiger

4. It is the biggest of all cats. It lives in the grasslands and forests. Its stripped coat gives it good camoulage when they hunt. It loves meat to eat.

The animal in the description is ….

A. Elephant

B. Monkey

C. Bear

D. Tiger