Liga 1 Match Results - Hasil Bhayangkara Vs PSS Sleman Final! Cek Klasemen Terbaru

Pemain Bhayangkara FC berselebrasi usai mencetak gol ke gawang lawan dalam gelaran Liga 1 BRI 2021/2022 beberapa waktu lalu. Cek skor Bhayangkara Vs PSS Sleman di lanjutan Liga 1 BRI 2021/2022 hari ini Senin 7 Maret 2022 / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuntas sudah laga penentu Liga 1 Match results .

Dalam duel untuk hasil Bhayangkara Vs PSS Sleman di pekan ke 29 Liga 1 BRI 2021/2022 Senin 7 Maret 2022 .

The Guardians - julukan Bhayangara FC - akhirnya keluar sebagai pemenang.

Kebobolan lebih dulu berkat gol cepat Wander Luiz di menit ke 7, Bhayangkara FC bereaksi.

Dua gol akhirnya tercipta di sisa waktu babak pertama.

Melalui Herman Dzumafo Epandi setekah menerima umpan dari Andik Vermansyah .

Dan gol ke dua bagi Bhayangkara FC melalui aksi Dendy Sulistyawan di menit ke 28.

Skor Bhayangkara Vs PSS Sleman untuk Liga 1 Match result final di hasil Bhayangkara Vs PSS Sleman pun akhirnya ditutup dengan angka 2-1 untuk kemenangan The Guardians.

# Pencetak Gol:

- Wander Luiz, 7 (BFC Vs PSS 0-1)