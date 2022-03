Dendy Sulistyawan Gol, Skor BFC Vs PSS Sleman Berbalik | Update Hasil Liga 1 Hari Ini

Pemain Bhayangkara FC berselebrasi merayakan gol ke gawang lawan dalam lanjutan Liga 1 BRI 2021/2022 beberapa waktu lalu. Cek skor Bhayangkara FC Vs PSS Sleman update Senin 7 Maret 2022 malam ini / ILUSTRASI.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dendy Sulistyawan !

Penyerang sayap milik Bhayangkara FC ini menjadi satu di antara pembeda dalam laga penentu hasil PSS Sleman Vs Bhayangkara FC .

Pada laga penentu hasil Liga 1 hari ini pekan ke 29, Senin 7 Maret 2022 malam.

Dendy Sulistyawan berhasil mencetak gol untuk membuat skor Bhayangkara Vs PSS Sleman alias BFC vs PSS menjadi berbalik 2-1 untuk keunggulan The Guardians - julukan Bhayangkara FC .

Saat laga memasuki menit ke 28, Dendy Sulistyawan berhasil mencatatkan namanya di papan skor Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali, Senin 7 Maret 2022 malam.

Padahal, sebelumnya Bhayangkara FC justru tertinggal lebih dulu .

Laga baru 7 menit saat Wander Luiz menjebol gawang Bhayangkara FC yang dikawal Awan Setho Raharjo !

Beruntung aksi ciamik dan kompak Andik Vermansyah dan Herman Dzumafo Epandi berhasil berbuah gol di menit ke 16.

Gol dari Herman Dzumafo Epandi yang merupakan penyerang gaek berusia 42 tahun itu membuat skor BFC Vs PSS Sleman jadi sama kuat 1-1 .

Lalu kemudian aksi Dendy Sulistyawan di menit ke 28 membuat skor Bhayangkara Vs PSS Sleman berbalik.