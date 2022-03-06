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Start MotoGP Besok GP Qatar 2022 | Pecco Bagnaia Grid 9, Jorge Martin Pole Position MotoGP Hari Ini
Dari dua kali sesi kualifikasi yang digelar, Jorge Martin akhirnya keluar sebagai yang tercepat, dan berhasil merebut pole position MotoGP hari ini .
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah pembalap top berebut pole position Motogp hari ini dari sesi race untuk hasil kualifikasi MotoGP hari ini .
Di gelaran GP Qatar 2022 hari ke 2, Sabtu 5 Maret 2022 .
Pada prosesnya, dari dua kali sesi kualifikasi yang digelar, Jorge Martin akhirnya keluar sebagai yang tercepat.
Dan berhasil merebut pole position MotoGP hari ini .
Dengan demikian, Jorge Martin akan memuali race di urutan start MotoGP besok di GP Qatar 2022 pada posisi terdepan.
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Unggul atas Marc Marquez yang ada di grid ke 3.
Dan juga Jack Miller yang merupakan pembalap tim pabrikan Ducati di MotoGP 2022 .
Sementara itu, pemegang rekor pembalap tercepat di Sirkuit Losail Qatar, yakni Francesco Bagnaia tampak kesuliatan di gelaran GP Qatar 2022 kali ini.
Memacu sepeda motornya dengan waktu lap terbaik 1 menit 53,411 detik Pecco Bagnaia harus puas start dari posisi 9 di urutan start MotoGP besok.
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Alias starting grid MotoGP Qatar 2022 untuk live race pada Minggu 6 Maret 2022 besok.
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