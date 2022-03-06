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Live MotoGP Qatar di Trans7 Malam Ini, Marc Marquez Punya Rekor Bagus di Sirkuit Losail

Marc Marquez saat itu memulai balapan dari posisi keenam sebelum finis di belakang duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Editor: Nasaruddin
zoom-inlihat foto Live MotoGP Qatar di Trans7 Malam Ini, Marc Marquez Punya Rekor Bagus di Sirkuit Losail
KARIM JAAFAR / AFP
Pembalap tim Repsol Honda asal Spanyol, Marc Marquez melaju dalam sesi latihan bebas keempat jelang Moto GP Grand Prix Qatar di Sirkuit Internasional Lusail, di kota Lusail pada 5 Maret 2022. Marc Marquez punya rekor bagus di MotoGP Qatar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Balapan MotoGP Qatar 2022 akan digelar malam ini, Minggu 6 Maret 2022 mulai pukul 22.00 WIB.

Siaran langsung race dari Sirkuit Losail akan tayang di Trans7 dan SPOTV.

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez punya rekor bagus di sirkuit Losail, Qatar.

Di sirkuit ini, dirinya pertama kali meraih podium sebagai pebalap kelas utama MotoGP.

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Tepatnya pada MotoGP Qatar 2013, dimana dirinya berhasil menempati posisi ketiga.

Marc Marquez saat itu memulai balapan dari posisi keenam sebelum finis di belakang duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Setahun berikutnya, Marc Marquez berhasil menjadi juara MotoGP Qatar 2014.

Secara keseluruhan, Marquez sudah meraih empat podium saat balapan di Qatar.

Catatan ini membuat Marc Marquez punya peluang besar untuk meraih podium keseratusnya di Qatar.

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Kali ini, Marquez akan memulai balapan dari grid pertama tepatnya dari posisi ketiga.

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Sumber: Kompas.com
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