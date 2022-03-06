MotoGP
Posisi Start MotoGP Qatar 2022 Hasil Kualifikasi Tadi Malam, Marc Marquez Urutan Tiga
Hal itu setelah Marquez mencatatkan waktu lap terbaik ketiga dalam sesi kualifikasi yang digelar Sabtu 5 Maret 2022 tadi malam.
Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Balapan MotoGP Qatar 2022 akan digelar Minggu 6 Maret 2022 malam ini.
Siaran langsung MotoGP Qatar 2022 bisa disaksikan di Trans7 dan SPOTV mulai pukul 22.00 WIB.
Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez akan start dari posisi tiga di Sirkuit Losail Qatar.
Hal itu setelah Marquez mencatatkan waktu lap terbaik ketiga dalam sesi kualifikasi yang digelar Sabtu 5 Maret 2022 tadi malam.
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Dalam sesi kualifikasi, Jorge Martin pembalap Pramac Racing berhasil meraih pole position.
Mencetak waktu 1 menit 53,011 detik, Martin start dari posisi terdepan disusul pembalap Gresini Racing, Enea Bastianini di posisi dua.
Pembalap Suzuki, Joan Mir yang mendapat catatan waktu tercepat di sesi latihan bebas harus memulai race dari grid ketiga.
Dirinya berada di belakang Brad Binder (Red Bull KTM) dan didepan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).
Saksikan siaran langsung MotoGP Qatar 2022 melalui link Live Streaming berikut ini:
MotoGP Qatar 2022
Posisi Start MotoGP Qatar 2022
Marc Marquez Urutan Berapa MotoGP Qatar 2022
Urutan Start Marc Marquez di MotoGP Qatar 2022
Marc Marquez
Live Trans7
Jorge Martin
Enea Bastianini
Jack Miller
Francesco Bagnaia
Fabio Quartararo
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