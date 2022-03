Hasil Tinju Dunia Mauricio Lara Ancaman Nyata di Kelas Bulu! Corona Hentikan Duel Lara vs Sanchez

Petinju muda Meksiko, Mauricio Lara (usia 24 tahun) memukul KO Emilio Sanchez, di Pechanga Arena, San Diego, California, Amerika Serikat (AS), Minggu 6 Maret 2022 pagi WIB.

PHOTO BY DAVE THOMPSON

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Petinju muda Meksiko, Mauricio Lara (usia 24 tahun) memberi sinyal serius kepada para juara tinju di kelas bulu.

Di sana ada petinju Meksiko lainnya, Emanuel Navarrete juara WBO, petinju Filipina Mark Magsayo juara WBC, dan jagoan Spanyol Kiko Martinez juara IBF.

Sinyal itu muncul setelah ‘Bronco’ julukan Mauricio Lara hanya membutuhkan tiga ronde untuk menghentikan perlawanan petinju Amerika Serikat, Emilio Sanchez yang berusia 27 tahun.

Duel Mauricio Lara vs Emilio Sanchez merupakan pertandingan tambahan menuju partai utama Roman Chocolatito Gonzalez vs Julio Cesar Martinez, di Pechanga Arena, San Diego, California, Amerika Serikat (AS), Minggu 6 Maret 2022 pagi WIB.

Mauricio Lara, penghuni peringkat kelas bulu versi The Ring, tampil meyakinkan untuk mengkanvaskan Sanchez di akhir ronde 3.

Atas kemenangan itu Lara memperbaiki rekor tinju profesionalnya menjadi, 24-2-1 (17 KOs).

Jalannya Duel

Kedua petinju saling melepaskan pukulan dari detik-detik awal ronde pertama.

Di pertengahan ronde, Lara mendaratkan hook kanan yang menjatuhkan Sanchez ke kanvas.

Sanchez mampu bangkit sebelum hitungan 10 dan melawan.