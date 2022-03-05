Breaking News:

MotoGP

Hasil Q2 MOtoGP Hari Ini di Moto3 dan Urutan Start Pembalap MotoGP Indonesia Mario Aji GP Qatar 2022

Dalam race MotoGP qualifying results di kelas Moto3 itu, pembalap dari tim Gaviota GASGAS Aspar Team, yakni Izan Guevara berhasil menjadi yang tercepa

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Hasil Q2 MOtoGP Hari Ini di Moto3 dan Urutan Start Pembalap MotoGP Indonesia Mario Aji GP Qatar 2022
MIRCO LAZZARI GP / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP
Pembalap Indonesia di MotoGP kelas Moto3, Mario Suryo Aji(depan nomor 64) melesat dalam balapan yang digelar di seri pertama jadwal MotoGP 2022, yakni d Gp Qatar 2022 yang dilangsungkan di sirkuit Lossail Jumat 4 Maret 2022. Cek posisi start MotoGP besok untuk grid Mario Aji di live race MotoGP Qatar 2022 kelas Moto3 Minggu 6 Maret 2022 besok / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuntas sudah balapan untuk penentuan hasil kualifikasi MotoGp hari ini sesi ke 2.

Alias Q2 dari kelas Moto3 dalam gelaran GP Qatar 2022 sabtu 5 Maret 2022 .

Dalam race MotoGP qualifying results di kelas Moto3 itu, pembalap dari tim Gaviota GASGAS Aspar Team, yakni Izan Guevara berhasil menjadi yang tercepat.

Mencatatkan waktu terbaik 2 menit 04, 811 detik, Izan Guevara berhasil merebut pole position MotoGP hari ini .

HASIL FP4 MotoGP Hari Ini Live Update, Pol Espargaro Lewati Waktu Terbaik Marc Marquez

Dengan demikian, Izan Guevara akan menempati posisi terdepan di urutan start MotoGP besok .

Dalam starting grid MotoGP Qatar 2022 di kelas Moto3 .

Sementara itu, urutan start pembalap MotoGp Indonesia di kelas Moto3, Mario Suryo Aji harus puas start dari urutan 5 paling belakang.

Moto2 2022 Q1 MotoGP Qualifying Results GP Qatar 2022 , Albert Arenas dan Fermin Aldeguer ke Q2

Hal ini setelah dari 3 kali sesi balapan latihan bebas, Mario Aji gagal masuk dalam 10 pembalap terbaik untuk berlaga di Q2.

Dan harus puas finish di posisi 11 di hasil Q1, hasil kualifikasi MotoGP hari ini sesi pertama di Moto3 GP Qatar 2022 Sabtu malam

Berikut hasil Q2 MotoGP hari ini di kelas Moto3 kami rangkum dari laman MotoGP.com Sabtu 6 Maret 2022 :

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Hasil Q2 MOtoGP Hari Ini
Moto3
Urutan Start Pembalap MotoGP Indonesia
Mario Aji
Gp Qatar 2022
Starting grid MotoGP Qatar 2022
Sabtu 5 Maret 2022
Gaviota GASGAS Aspar Team
Izan Guevara
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
pole position motogp hari ini
Berita Terkait :#MotoGP
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan