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Hasil Q2 MOtoGP Hari Ini di Moto3 dan Urutan Start Pembalap MotoGP Indonesia Mario Aji GP Qatar 2022
Dalam race MotoGP qualifying results di kelas Moto3 itu, pembalap dari tim Gaviota GASGAS Aspar Team, yakni Izan Guevara berhasil menjadi yang tercepa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuntas sudah balapan untuk penentuan hasil kualifikasi MotoGp hari ini sesi ke 2.
Alias Q2 dari kelas Moto3 dalam gelaran GP Qatar 2022 sabtu 5 Maret 2022 .
Dalam race MotoGP qualifying results di kelas Moto3 itu, pembalap dari tim Gaviota GASGAS Aspar Team, yakni Izan Guevara berhasil menjadi yang tercepat.
Mencatatkan waktu terbaik 2 menit 04, 811 detik, Izan Guevara berhasil merebut pole position MotoGP hari ini .
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Dengan demikian, Izan Guevara akan menempati posisi terdepan di urutan start MotoGP besok .
Dalam starting grid MotoGP Qatar 2022 di kelas Moto3 .
Sementara itu, urutan start pembalap MotoGp Indonesia di kelas Moto3, Mario Suryo Aji harus puas start dari urutan 5 paling belakang.
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Hal ini setelah dari 3 kali sesi balapan latihan bebas, Mario Aji gagal masuk dalam 10 pembalap terbaik untuk berlaga di Q2.
Dan harus puas finish di posisi 11 di hasil Q1, hasil kualifikasi MotoGP hari ini sesi pertama di Moto3 GP Qatar 2022 Sabtu malam
Berikut hasil Q2 MotoGP hari ini di kelas Moto3 kami rangkum dari laman MotoGP.com Sabtu 6 Maret 2022 :
Hasil Q2 MOtoGP Hari Ini
Moto3
Urutan Start Pembalap MotoGP Indonesia
Mario Aji
Gp Qatar 2022
Starting grid MotoGP Qatar 2022
Sabtu 5 Maret 2022
Gaviota GASGAS Aspar Team
Izan Guevara
tribun pontianak
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