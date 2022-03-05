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Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2022 Kelas Moto2 Live Update, Albert Arenas Melesat di Sirkuit Losail
Melesat di sirkuit Losail Qatar dengan waktu 2 menit 00,13 detik, ia sejauh ini menjadi yang tercepat di kualifiasi 2 alis Q2 di kelas Moto2 ini.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung balapan penentuan hasil kualifikasi MotoGP hari ini di kelas Moto2.
Dalam gelaran GP Qatar 2022 yang dilangsungkan di Sirkuit Losail QATAR 2022 Sabtu 5 Maret 2022 malam WIB.
Saat ini, Albert ArenaS Moto2 berhasil menjadi yang tercepat sementara.
Melesat di sirkuit Losail Qatar dengan waktu 2 menit 00,13 detik, ia sejauh ini menjadi yang tercepat di kualifiasi 2 alis Q2 di kelas Moto2 ini.
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Jika berhasil mempertahankan posisi terbaik, maka bukan tak mungkin ia akan merebut pole position MotoGP hari ini .
Dan menempati urutan start MotoGP besok di posisi terdepan di live race Moto2 GP Qatar 2022 Minggu 6 Maret 2022 besok.
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Berikut update sementara hasil kualifikasi MotoGP Qatar 2022 di kelas Moto2 pada sesi kualifikasi ke 2 alias Q2 kami rangkum dari laman MotoGP.com Sabtu 5 Maret 2022 :
(Posisi, Nomor Motor, Pembalap, Waktu/Gap)
1 75 Albert ARENAS 2 menit 00,013 detik
2 7 B BALTUS +0.068
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