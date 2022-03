Lakukan Video Call Bersama Maria Ozawa, Raffi Ahmad: You're so Beautiful Miyabi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Beredarnya video Raffi Ahmad yang melakukan panggilan video call bersama mantan bintang film dewasa asal Jepang, Miyabi atau Maria Ozawa membuat heboh netizen.

Terlihat santai, Raffi Ahamd memang diketahui tidak hanya berteman dengan artis Indonesia saja namun juga berteman dengan artis luar negeri.

Salah satu artis luar negeri yang kenal Raffi Ahmad baru-baru ini yaitu mantan bintang film dewasa asal Jepang, Miyabi atau Maria Ozawa.

Bahkan bak teman lama, ayah Rafathar ini mengobrol santai dengan Miyabi.

Awalnya, Raffi Ahmad mengenalkan empat DJ asal Jepang yang berkunjung ke rumah Andara. Empat DJ tersebut dibawakan oleh Evelin Nada.

"Evelin kamu datengin temne-temen aku dari Jepang ya," tanya Raffi Ahmad.

Evelin menjelaskan jika keempat DJ ini adalah DJ nomor satu di Jepang.

Tak lama setelah momen perkenalan itu, Raffi Ahmad langsung melakukan video call dengan Maria Ozawa.

Bahkan suami Nagita Slavina tersebut langsung mengundang Miyabi ke rumah Andara.

"Hei Miyabi, how are you?" tanya Raffi Ahmad.