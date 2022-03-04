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Jadwal MotoGP Qatar 2022 Lengkap, Cek Link Tv Online Trans7 Nonton Live Streaming GP Losail

Nah, apa saja agenda balapan yang akan digelar dalam jadwal MotoGP Qatar 2022 ini hari per harinya? Cek selengkapnya di sini

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Jadwal MotoGP Qatar 2022 Lengkap, Cek Link Tv Online Trans7 Nonton Live Streaming GP Losail
PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Yuk cek jadwal MotoGP Qatar 2022 lengkap yang akan dimulai dengan sesi latihan bebas hari ini Jumat 4 Maret 2022 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - MotoGP Qatar 2022 menjadi putaran atau seri balapan pertama yang akan digelar pada balapan Moto Grand Prix 2022 musim ini.

Sebagai informasi, agenda balapan atau live race MotoGP Qatar yang digelar di sirkuit Losial, Qatar 2022 jadi seri pembuka kalender MotoGP 2022 ini, dimulai pada Kamis 2 Maret 2022 lalu.

Dan puncaknya akan digelar pada Minggu 6 Maret 2022 lusa besok.

Nah, apa saja agenda balapan yang akan digelar dalam jadwal MotoGP Qatar 2022 ini hari per harinya?

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Termasuk race yang akan dilangsungkan pada Jumat 4 Maret 2022 hari ini ?

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Berikut jadwal MotoGP Qatar 2022 lengkap terbaru kami rangkum dari laman MotoGP.com :

# Jumat 4 Maret 2022

(Jam, Kelas, Agenda)

- 15:50 - 16:30 WIB, Moto3, Free Practice Nr. 1

- 16:45 - 17:25 WIB, Moto2, Free Practice Nr. 1

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