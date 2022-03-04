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FP2 MotoGp Hari Ini Kelas Moto2 GP Qatar 2022, Eks Rekan Pembalap Indonesia di MotoGp Masuk 10 Besar
Adapun dalam balapan yang digelar di Sirkuit Losail Qatar tersebut, Augusto Fernandez sukses berhasil menjadi yang tercepat.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja tuntas balapan penentu hasil latihan bebas 2 MotoGP hari ini .
Alias hasil FP2 MotoGp hari ini di seri GP Qatar 2022 pada kelas Moto2.
Kelas ini menjadi yang ke dua menjalani race untuk hasil free practice MotoGP hari ini sesi ke dua tersebut.
Dalam balapan yang digelar di Sirkuit Losail Qatar tersebut, Augusto Fernandez sukses berhasil menjadi yang tercepat.
Ia mencatatkan waktu lap terbaik 1 menit 29,112 detik.
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Tepat di belakangnya, ada Pedro Acosta yang hanya berjaral 0,160 detik.
Sementara eks rekan Andi Gilang sang pembalap Indonesia di MotoGp dalam tim Idemitsu Honda Team Asia , yakni Somkiat Chantra berhasil tampail fantastis.
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Somkiat Chantra yang berpasport Thailand itu, berhasil menjadi 1 di antara top 10 rider terkencang di sesi FP2 MOtoGP seri Gp Qatar 2022 pada kelas Moto2 ini.
Somkiat Chantra hanya berjarak 0,593 detik dari Augusto Fernandez yang ada di posisi teratas daftar pembalap Motogp 2022 terkencang di FP2 MotoGP kelas Moto2 hari ini.
Berikut urutan 10 pembalap terkencang ddari hasil FP 2 MOtoGP hari ini di seri GP Qatar 2022 kami rangkum dari laman MotoGP.com dan Crash.Net MotoGP serta Detiksport MotoGP Jumat 4 Maret 2022 :
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