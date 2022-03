Satbrimob Polda Kalimantan Barat Berikan Penghargaan Kepada Personel yang Berprestasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wadansatbrimob Polda Kalimantan Barat Akbp Murjatmo Edy, S.IK, S.H, memberikan reward kepada salah satu personel Satbrimob Polda Kalimantan Barat karena telah mengharumkan nama Korps Brimob Polri dikejuaran Karate yang diadakan di Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 2 Maret 2022.

Nama Korps Brimob Polri kembali harum dikejuaraan beladiri Karate yang diadakan di Provinsi Kalimantan Barat.

Kali ini Bripda Ariski Subakti personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kalimantan Barat yang telah membuat nama Korps Brimob Polri harum dalam kejuaraan Karate Senentang Championship yang diadakan di lapangan indoor Apang Semangai Kabupaten Sintang.

Didalam kejuaraan Karate Senentang Championship ini Bripda Ariski Subakti telah berhasil mendapat juara satu kategori umur dibawah 21 tahun kumite perorangan kelas 75 kg.

Didalam kejuaraan Karate Senentang Championship ini Bripda Ariski Subakti juga mendapatkan juara Best Of The Best U-21 dan Senior Putra.

Wadansatbrimob Polda Kalimantan Barat Akbp Murjatmo Edy, S.IK, S.H. selaku yang mewakili Dansatbrimob Polda Kalimantan Barat Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.IK., M.M., M.H., menyerahkan penghargaan kepada Bripda Ariski Subakti dan penyerahan penghargaan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi Satbrimob Polda Kalimantan Barat kepada personelnya yang telah membuat bangga dan harum nama Korps Brimob Polri dibidang olahraga.

Bripda Ariski Subakti

Pemberian penghargaan ini juga merupakan bentuk upaya meningkatkan citra Polri khususnya Satbrimob Polda Kalimantan Barat yang baik ditengah-tengah masyarakat.

Didalam amanatnya Wadansatbrimob Polda Kalimantan Barat Akbp Murjatmo Edy, S.IK, S.H. mengucapkan terimakasih karena telah membuat harum nama Korps Brimob Polri khususnya nama Satbrimob Polda Kalimantan Barat dan juga menyampaikan rasa bangganya kepada Bripda Ariski Subakti.

Beliau juga mengingatkan untuk terus berlatih dan terus meningkatkan kemampuan yang telah dicapai sekarang ini.

“Sebagai yang mewakili Dansatbrimob Polda Kalimantan Barat Kombes Pol. Rantau Isnur Eka, S.IK., M.M., M.H., saya bangga atas capaian yang didapatkan Bripda Ariski Subakti dikejuaraan Karate Senentang Championship yang diadakan di Kabupaten Sintang," terang Ucap Murjatmo Edy.

"Semoga Bripda Ariski Subakti dapat menjadi akselelator yang baik dalam upaya menjadikan Korps Brimob Polri khususnya Satbrimob Polda Kalimantan Barat sebagai Kepolisian yang Profesionel, Modern dan Terpercaya," tambah Murjatmo Edy.

Murjatmo Edy berpesan terus tingkatkan dan latih kemampuan yang telah dicapai. Silakan para komandan berikan penghargaan kepada personelnya yang berprestasi.

"Tidak hanya memberikan penghargaan tapi tentunya berikan apresiasi dan dukungan kepada mereka personel Satbrimob Polda Kalimantan Barat lainnya yang berprestasi.” Ucap Murjatmo Edy.

Pemberian penghargaan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan apel satuan dan diikuti oleh seluruh personel Satbrimob Polda Kalimantan Barat dan bertempat di lapangan apel Mako Satbrimob Polda Kalimantan Barat.