Daftar Pemenang Tiktok Awards 2021 ! Dua Diantaranya Fujianti Utami Putri dan Aurel Hermansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Melansir Wikipedia, TikTok Awards Indonesia adalah sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan TikTok bekerjasama dengan RCTI sebagai pemegang hak siar untuk memberikan apresiasi terhadap para kreator di aplikasi berbagi musik dan video tersebut.

Kini TikTok Award 2021 kembali digelar, lain halnya seperti tahun lalu, tahun 2021 ini ada 15 kategori yang di berikan.

Malam penganugerahan TikTok Awards Indonesia 2021 telah digelar tadi malam pada 25 Februari 2022.

TikTok Awards Indonesia 2021 disiarkan langsung di RCTI, TikTok LIVE dan RCTI+ pada pukul 18.00 WIB.

Acara ini dipandu oleh Boy William dan Ayu Dewi. Selain itu, malam selebrasi para kreator berbakat akan dimeriahkan oleh musisi kelas dunia, Ed Sheeran.

Tidak kalah serunya, sejumlah musisi nasional seperti Afgan, Rossa, Alsa Aqilah, Idgitaf, Betrand Peto Putra Onsu, Happy Asmara, dan Lyodra juga turut memeriahkan panggung TikTok Awards Indonesia 2021.

Sejumlah figur ternama pun turut didaulat untuk menjadi host pembaca nominasi, di antaranya Verrell Bramasta, Thariq Halilintar, Fuji, Riza Syah serta peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Polii dan Apriani Rahayu.

Yang terbaru yakni kategori Popular's Streamer of The Year.

Seperti diketahui, penghargaan yang menghadirkan 15 kategori ini terdiri dari enam kategori 'People's Choice' di mana penggemar dan komunitas TikTok dapat memberikan dukungan mereka melalui sistem voting pada aplikasi TikTok.

Sedangkan untuk sembilan kategori ‘Judge’s Pick’, pemenang akan dipilih berdasarkan penilaian dewan juri.

Nah, beberapa nama selebriti turut dilibatkan menjadi juri. Hal itu diungkapkan Fabian Dharmawan selaku salah satu dewan juri Tiktok Awards Indonesia 2021 perwakilan dari RCTI.

Dua selebriti yang dipercaya menjadi juri yakni penyanyi Rossa dan Arya Saloka.

Selain Rossa, Arya Saloka dan Fabian Dharmawan, ada pula Angga Anugerah Putra selaku Head of Operations TikTok SEA.

Lantas siapa saja pemenangnya? berikut ulasannya.

Daftar Lengkap Pemenang TikTok Awards Indonesia 2021

Rising Star of The Year : Erika Richardo (@erikarichardo)

Popular Steamer of The Year : Adi Syahreza (@adi.syahreza)

Best of Lifestyle : Velia (@veliaveve_)

Best Learning & Education : Vina Muliana (@vmuliana)

Best of Sports Fitness and Wellnes : Farhan Zubedi (@farhanzubedi)

Best of Comedy : Dwiki Afrilian (@dwikiafrilian_)

Best of Foodie : Dimas (@dimsmeattheguy)

Viral Song of The Year : Kaleb J dengan lagunya Its Only Me

Best Fashion & Beauty : Agustina Tamara (@tamaradai)

Popular Creator of The Year : oleh Fujianti Utami Putri (@fujiiian)

Best of Gaming : Saldy (@saldyaja_)

Best of Performer : Jerry Suyitno (@jerrypiko)

Best of Peformance : Jerry (@jerrysut)

Celebrity of The Year : Aurel Hermansyah (@aureliehermansyahatta)

Musician of The Year : Lyodra Ginting (lyodrabeneran)

