Kehebatan Melissa Hero Mobile Legends Baru Rilis - Gameplay Cara Bermain, Combo Skil dan Build Item

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kehebatan Melissa hero Mobile Legends yang baru saja dirilis oleh Moonton ke Server Global pada Selasa 22 Februari 2022.

Informasi tersebut disampaikan melalui update patch Mobile Legends 1.6.58.

Melissa sendiri merupakan hero Mobile Legends dengan peran sebagai Marksman dan punya kemampuan Reap/Damage.

Sama seperti hero Mobile Legends lain, Melissa memiliki tiga skill utama dan satu skill pasif.

Tiga skill utama Melissa adalah Fallink! (skill 1), Eyes on You! (skill 2), dan Go Away! (skill 3).

Sementara untuk skill pasif dari hero baru Mobile Legends tersebut bernama Doll Buster (Buff).

Kali ini, GridGames akan membagikan build Melissa tersakit 2022, hero baru Mobile Legends.

Penasaran seperti apa build-nya? Langsung simak selengkapnya berikut ini.

Dilansir dari channel YouTube Jess No Limit, inilah build Melissa tersakit 2022.

Demon Hunter Sword