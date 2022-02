Tinju Dunia 2022: Head to Head Josh Taylor vs Jack Catterall, Cek Siapa yang Paling Jago!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - The Tartan Tornado Josh Taylor akan menghadapi Jack Catterall pada hari Minggu 27 Februari 2022.

Laga tinju ini akan memperebutkan gelar World Boxing Association Super World Super Light Title, World Boxing Council World Super Light Title, International Boxing Federation World Super Light Title, dan World Boxing Organisation World Super Light Title milik Josh Taylor.

Tinju ini akan dilangsungkan di Glasgow, Scotland dan disiarkan secara live di ESPN+.

Sebelum laga puncak Josh Taylor vs Jack Catterall, ada pula laga yang mempertemukan Robeisy Ramirez vs Eric Donovan, Nick Campbell vs Jay McFarlane, 10 ronde dan Ebonie Jones vs TBA.

Sekedar informasi, Josh Taylor mempunyai rekor yang mentereng dengan 18 menang 13 diantaranya KO, belum pernah kalah dan seri.

Taylor yang dijuluki The Tartan Tornado sukses mempertahankan gelar kelas welter junior WBA (Super), IBF, dan The Ring.

Tak hanya itu, petinju berusia 30 tahun juga menyatukan gelar unifikasi WBC dan WBO yang sebelumnya dipegang Ramirez.

Sementara itu sang penantang juga punya track record cukup apik.

Jack Catterall 26 kali menang 13 diantaranya KO, belum pernah kalah dan seri.

Josh Taylor (Instagram @joshtaylorbox1)

Tape of The Tale Josh Taylor vs Jack Catterall