Pemilik Pertama All New R15M Connected-ABS di Jateng, Arya Deva Beberkan Keunggulan Motor Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEMARANG - Daya tarik All New R15M Connected membuat kehidupan berkendara semakin bergairah karena dapat merasakan keunggulan motor generasi terbaru R Series itu.

Bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan motor impian yang bisa dimiliki untuk menemani mobilitas harian maupun hobi touring.

Di tahun 2022 ini pun Yamaha menambah keseruan kehidupan berkendara pengguna R15 Series termasuk All New R15M Connected dengan menggelar bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika”.

Aktivitas ini telah diadakan di Jakarta dan Bogor, lalu Bandung dan akan menyambangi Semarang di akhir pekan ini, Sabtu 19 Februari 2022.

Event menyambut kemeriahan MotoGP Mandalika ini juga merupakan perwujudan bLU cRU Indonesia yang maknanya menjangkau luas semua orang yang memiliki passion racing di dunia Yamaha Sport baik di lintasan on road maupun off road.

Tujuannya menciptakan kebanggaan dan kesenangan pengalaman berkendara yang mencakup tiga pilar utama yaitu Enjoy, Skill Up, dan Connect.

Beragam aktivitas diadakan bagi konsumen untuk Enjoy mengendarai sepeda motornya. Selain itu juga dibekali dengan edukasi dan training agar mendapatkan Skill Up berkendara.

Serta tentunya bisa Connect dengan pengendara lainnya dalam kegiatan bLU cRU.

Atmosfer keseruan bLU cRU yang diimplementasikan dalam rangkaian bLU cRU Fun Riding “Road to Mandalika” ini juga telah dinantikan oleh Arya Deva, konsumen pertama All New R15M-Connected ABS di wilayah Jawa Tengah.

Dia akan turut serta di acara tersebut dimana peserta melakukan city touring dengan R15 Series lalu mencoba performa terbaik All New R15 Connected di sirkuit Mijen, Semarang.