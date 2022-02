Promo JCO 15 Februari 2022, Paket Jclub Jcool To Go & Beli 1 Gratis 1 Iced Latte Green Tea Frappe dan masih banyak promo lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan berbagai promo JCO untuk menemani aktifitasmu hari ini Selasa 15 Februari 2022.

Masih pada nuansa momen hari valentine, ada beragam promo JCO yang bisa dinikmati bersama orang-orang tersayang.

Saat ini ada weekly promotion 1/2 Lusin Jclub + Jcool To Go Rp 121 Ribu berlaku mulai 14 - 20 Februari 2022, buy 1 get 1 Buy 1 Iced Latte, Get 1 Green Tea Frappe (Semua ukuran Due) Rp 40 Ribu berlaku mulai 14 - 27 Februari 2022.

Kemudian ada juga Valentine promo terdiri atas 1 Strawberry Yoghurt, 1 Blueberry Yoghurt, 1 Donut XO, 1 Donut Mocca yang bisa didapatkan mulai hari ini 14 - 15 Februari 2022.

Kemudian ada promo Iced Pandan Brown Sugar dan masih banyak lainnya.

Inilah beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

Valentine Promo

*Valentine promo terdiri atas: 1 Strawberry Yoghurt, 1 Blueberry Yoghurt, 1 Donut XO dan 1 Donut Mocca.

Valentine Promo JCO.

1/2 Lusin Jclub + Jcool To Go