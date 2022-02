Hasil Tes Pramusim MotoGP 2022 Mandalika Hari Terakhir! Pol Espargaro: Saya Belum Pernah Secepat Ini

TRIBUNPOTIANAK.CO.ID - Tuntas sudah seluruh balapan penentu hasol tes pramusim Motogp Mandalika 2022 .

Pada race sesi ke 3 yang juga merupakan balapan terakhir, Minggu 13 Februari 2022, Pol Espargaro berhasil menjadi yang tercepat.

Rekan Marc Marquez di tim Repsol Honda MotoGP itu bahkan mematahkan rekor waktu terbaik yang menempatkan Luca Marini jadi pembalap tercepat di sesi race hari ke 2 Sabtu 12 Februari 2022 lalu.

"I've never been so fast,"

(Saya Belum Pernah Secepat Ini)

Komentar Pol Espargaro begitu race untuk hasil tes Pramusim MotoGP Mandalika 2022 Minggu petang WIB sebagaimana dirangkum dari laman MotoGP.com.

Berikut hasil tes pramusim MotoGp 2022 Mandalika di hari terakhir, Minggu 13 Februari 2022 kami rangkum dari laman MotoGp.com :

(Urutan, Nomor Motor, Pembalap, Negara, Tim, Lap Terceat, Lead Gap, Lap)

1 44 Pol Espargaro ES Repsol Honda Team 1:31.060 0 0 10/38

2 20 Fabio Quartararo FR Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:31.074 0.014 0.014 77/79