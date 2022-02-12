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Promo dan Diskon

Promo JCO Hari Ini 12 Februari 2022, Selusin Donuts plus 1 Liter JCoffee Hanya Rp 144 Ribuan

Diantara beragam promo JCO mulai dari 1 lusin donuts plus 1 liter JCoffee (JCoccino/Chocolate) hanya dengan Rp144 ribu.

Penulis: Dhita Mutiasari | Editor: Dhita Mutiasari
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Instagram @jcoindonesia
Promo JCO Hari Ini 12 Februari 2022, Selusin Donuts plus 1 Liter JCoffee Hanya Rp 144 Ribuan dan masih banyak promo lainnya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan berbagai promo JCO untuk menemanib weekend hari ini Sabtu 12 Februari 2022.

Apalagi banyak menu-menu terbaru JCO yang bisa dinikmati mulai dari 

Diantara beragam promo JCO mulai dari 1 lusin donuts plus 1 liter JCoffee (JCoccino/Chocolate) hanya dengan Rp144 ribu.

Kemudian ada juga buy 1 get 1 Treat Iced Latte + Chocolate Frappe Rp 38.000 yang berlaku 31 Januari - 13 Februari 2022.

Ada juga promo Iced Pandan Brown Sugar Rp 33 Ribu, donut spesial Valentine, Mocca Bellissima dan XO,  Donuts Green Tea, Omelette Sausage dari JCO Indonesia free Iced Lemon Tea atau Iced Americano dan masih banyak lainnya.

Cek beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Promo Makanan 10 Februari 2022, Ada Menu KFC Pizza Hut McD JCO Hokben Chatime BreadTalk hingga A&W

Green Tea Donut

TGIF! Mr Green Tea siap temani hari Jumatmu. Donuts favoritenya siapa nih? Tag orangnya ya di kolom komentar ya.

Guys! Masih ada promo 1 Dzn Donuts + 1 Liter JCoffee (JCoccino/Chocolate) hanya dengan Rp144 ribu lho.

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