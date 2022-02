Live Tinju Dunia Daniel Jacobs vs John Ryder Minggu: Cek Rekor Pertandingan dan Berat Badan Resmi

Jacobs vs Ryder

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Daniel Jacobs vs John Ryder akan berhadapan pada hari Minggu 13 Februari pagi WIB.

Hasil berat badan resmi Jacobs-Ryder Super Middleweight Contest akhir pekan, Jacobs 166,9lb atau sekitar 77,7 kgdan Ryder 167lb atau sekitar 75,7 kg.

Ini merupakan akhir pekan yang tenang dan berasa melow buat tinju, karena sajian tidak benar-benar memanas.

Namun bisa menjadi drama kejutan menarik karena Daniel Jacobs bakal meladeni John Ryder dalam acara puncak kelas menengah super 12-rnd bersama situs DAZN langsung dari London UK.

Miracle Man julukan Daniel Jacobs (37-3-0, 30 KO) adalah petinju yang pernah dua kali mencicipi gelar juara dunia kelas menengah.

Sedangkan ‘The Gorilla’ John Ryder (30-5-0, 17 KO), dari kelas menengah super berstatus penantang pada duel yang dijadwalkan berlangsung 12 ronde live.

• TOP 10 Pound For Pound Tinju Dunia Februari 2022! Cek Posisi Canelo Alvarez dan Tyson Fury

Sebelumnya pada pertarungan penyatuan gelar juara dunia kelas menengah WBC, IBF dan WBA, Jacobs kalah atas bintang pound-for-pound Saul 'Canelo' Alvarez pada Mei 2019.

Adapun John Ryder, menderita kekalahan yang kontroversial saat menghadapi mantan juara dunia kelas menengah super WBA, Callum Smith.

Tale of the Tape Daniel Jacobs vs John Ryder