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Tinju Dunia

TOP 10 Pound For Pound Tinju Dunia Februari 2022! Cek Posisi Canelo Alvarez dan Tyson Fury

Kemudian di welter, kelas yang dihuni para petinju hebat di dunia diwakili Terence Crawford posisi tiga fan Errol Spence Jr posisi delapan.

Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
zoom-inlihat foto TOP 10 Pound For Pound Tinju Dunia Februari 2022! Cek Posisi Canelo Alvarez dan Tyson Fury
clutchpoints
Canelo Alvarez dan Tyson Fury di ranking terbaru top 10 pound for pound (P4P), Februari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil tinju dunia di pekan pertama Februari 2022 tidak sedikit pun mengubah top 10 ratings pound for pound (P4P) tinju dunia.

Raja tinju dunia asal Meksiko, Saul Canelo Alvarez belum tergoyahkan dari puncak P4P.

Vasiliy Lomachenko yang satu kelas dengan Canelo di menengah super, menempati posisi delapan.

Posisi 10 besar juga diisi petinju lainnya termasuk dua dari kelas berat, Oleksandr Usyk posisi dua dan Tyson Fury di posisi 10.

Kemudian di welter, kelas yang dihuni para petinju hebat dunia diwakili Terence Crawford posisi tiga dan Errol Spence Jr posisi delapan.

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Pound for pound dalam tinju adalah urutan petinju terbaik dunia tanpa melihat berat badan si petinju.

Atau sederhananya, berat badan dianggap sama untuk semua kelas, kemudian ditetapkan yang terbaik.

Berikut ranking terbaru top 10 pound for pound (P4P) dikutip dari, ringtv, Selasa 8 Februari 2022 :

1. CANELO ALVAREZ

* GELAR : RING, IBF, WBA, WBC, WBO
* NEGARA : MEKSIKO
* REKOR: 57-1-2 (39 KO/TKO)

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