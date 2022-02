Pimpin Zoom Meeting Anev Lanjutan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Berikut Arahan Kapolres Sanggau

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU -Polres Sanggau melaksanakan kegiatan Zoom Meeting dalam rangka Anev Lanjutan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, di Ruang Vicon Polres Sanggau, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Kamis 10 Februari 2022.

Kegiatan dipimpin oleh Kapolres Sanggau Akbp Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K. didampingi Wakapolres Sanggau Kompol Novrial Alberti beserta PJU Polres Sanggau serta dihadiri oleh para Kapolsek Jajaran Polres Sanggau.

Dalam kegiatan Zoom Meeting tersebut, Kapolres Sanggau menyampaikan hasil koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Sanggau yang menjadi target akselarasi antara lain Vaksinasi Lansia, Vaksinasi Anak usia 6-11 tahun dan Vaksinasi dosis ke-2.

“Jumlah Sasaran awal Kabupaten Sanggau Kategori Nakes, Pelayanan Publik, Lansia, Masyarakat rentan/umum dan Remaja sebanyak 350.360, jumlah orang divaksin dosis I sebanyak 284.619 dengan persentase 81,24 %,” ujarnya.

Kapolres menambahkan Jumlah Sasaran Kabupaten Sanggau ditambah sasaran anak usia 6-11 tahun sebanyak 350.360 ditambah sasaran anak usia 6-11 tahun sebanyak 48.041 sehingga total sasaran Kabupaten Sanggau menjadi 398.401.

Jumlah orang divaksin dosis I Kategori Nakes, Pelayanan Publik, Lansia, Masyarakat rentan/umum dan Remaja ditambah sasaran anak sebanyak 284.619 dengan persentase 71,44 %. Sedangkan vaksinasi untuk sasaran lansia baru mencapai 56,98 % dan anak usia 6-11 tahun 29,02 %.

“Para Kapolsek Jajaran beserta Muspika dan Puskesmas setempat mendatakan sasaran Lansia By name by address di wilkumnya masing-masing dan untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun diperkirakan tidak ada kendala, koordinasikan dengan Kepala Sekolah dan utamakan vaksin Sinovac untuk sasaran anak usia 6-11 tahun,” ucapnya..

AKBP Ade Kuncoro meminta kepada Kapolsek Jajaran untuk segera dilaporkan data sasaran Lansia By name by address di wilkumnya masing-masing sehingga tim Vaksinator tidak kesulitan mencari sasaran pada saat vaksinasi.

Kegiatan Zoom Meeting dilaksanakan dalam rangka Analisa dan Evaluasi lanjutan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, sehingga target akselarasi Vaksinasi Covid-19 dapat tercapai sekaligus untuk memberikan penekanan dan arahan kepada para Kapolsek jajaran.