Jadwal Puasa Ayyamul Bidh 2022 Hari Pertama Senin 14 Februari Lengkap Bahasa Arab dan Artinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah jadwal puasa sunnah Ayyamul Bidh bertepatan bulan Februari 2022 atau Rajab 1443 Hijriyah.

Selain bacaan niat puasa dilengkapi keutamaan puasa Ayyamul Bidh.

Masih di bulan Rajab satu di antara amalan yang sangat baik dilakukan yakni puasa sunnah,

Disebut puasa Ayyamul Bidh karena bertepatan hari putih di mana rembulan bersinar terang, bulan purnama.

Terdapat hadist yang menganjurkan untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bidh atau puasa putih, yaitu:

Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh

Puasa Ayyamul Bidh merupakan puasa sunah yang jatuh setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan dalam kalender hijriyah.