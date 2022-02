Promo JCO Hari Ini 10 Februari 2022, 1/2 Lusin Donuts 1 Box JPops 1 Beverages Due 1 JCool 135 Ribuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati berbagai promo JCO untuk menemani hari ini Kamis 10 Februari 2022.

Diantara beragam promo JCO yang bisa didapatkan mulai dari 1 lusin donuts plus 1 liter JCoffee (JCoccino/Chocolate) hanya dengan Rp144 ribu.

Ada juga buy 1 get 1 Treat Iced Latte + Chocolate Frappe Rp 38.000 yang berlaku 31 Januari - 13 Februari 2022.

Selain itu, ada promo khusus di Ayani Mega Mall Pontianak 1/2 Dzn Donuts + 1 Box JPops + 1 Beverages Due + 1 JCool seharga Rp135 ribu hingga 2 Beverages Due + 1 Box JPops Rp 95 ribu.

Kemudian ada, promo Iced Pandan Brown Sugar Rp 33 Ribu, donut spesial Valentine, Mocca Bellissima dan XO, Omelette Sausage dari JCO Indonesia free Iced Lemon Tea atau Iced Americano dan masih banyak lainnya.

Bahkan ada juga promo donuts, JPops, hingga frappe pada reopening JCO Ayani Mega Mal Pontianak.

Cek beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

Promo Bogo Treat buy one get one free

Abis makan siang emang paling enak minum yang segar-segar nih.