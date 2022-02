Promo JCO Hari Ini 8 Februari 2022, 1/2 Lusin Donuts 1 Box JPops 1 Beverages Due 1 JCool Rp 135 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan promo JCO yang bisa dinikmati hari ini Selasa 8 Februari 2022.

Adapun diantara beragam promo JCO yang bisa didapatkan mulai dari 1 lusin donuts plus 1 liter JCoffee (JCoccino/Chocolate) hanya dengan Rp144 ribu.

Kemudian ada buy 1 get 1 Treat Iced Latte + Chocolate Frappe Rp 38.000 yang berlaku 31 Januari - 13 Februari 2022.

Kemudian ada, promo Iced Pandan Brown Sugar Rp 33 Ribu, donut spesial Valentine, Mocca Bellissima dan XO, Omelette Sausage dari JCO Indonesia free Iced Lemon Tea atau Iced Americano dan masih banyak lainnya.

Bahkan ada juga promo donuts, JPops, hingga frappe pada reopening JCO Ayani Mega Mal Pontianak.

Simak beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Promo donuts, JPops, hingga frappe

Hayoo siapa nih yang kemarin nanyain terus??? We heard you, Pontianak!

Welcoming reopening JCO Ayani Mega Mall, we have somethings special for you!