LIVE RCTI Sekarang ! Yuk Tonton Siaran RCTI X Factor Hari Ini Gala Live Show 4, Cek Link Berikut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton siaran langsung XFactor di tayangan Live RCTI sekarang !

Acara tv di channel RCTI live dari ajang kontes adu bakat seni tarik suara yang populer di Tanah Air itu memang tayang di tiap pekan pada hari Senin .

Kali ini, XFactor Indonesia di siaran live RCTI sekarang memasuki tahapan Gala Live Show 4 !

Tentuna ini menjadi fase krusial bagi tiap-tiap kontestan.

Terutama siapa saja yang akan maju ke tahapan selanjutnya.

Hingga ke fase final penentu juara X Factor Indonesia 2022 nanti.

Informasi mengenai tayangan live RCTI sekarang siaran live RCTI sekarang tersebut sebelumnya juga sudah diumumkan di Instagram XFactoridOfficial .

" Fellas!! Are you ready for #GalaLiveShow4 ??!

.

Jangan lupa untuk VOTE finalis favoritmu sebanyak-banyaknya, agar tidak tereliminasi malam ini!

.

Saksikan #XFactorIndonesia HARI INI, jam 6 sore di @officialrct

#ItsTimeToFaceTheMusic,'

Demikian keterangan di IG X Factor Indonesia Offciail tersebut.