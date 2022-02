Tinju Dunia 2022 Kelas Bantam Super, Luis Nery dan Carlos Castro Jual Beli Pukulan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju dunia 2022 Minggu 6 Februari 2022 sedang live di TV One.

Laga perdana yang sedang berlangsung adalah pertarungan kelas Bantam Super Nery vs Castro.

Kemudian akan ada pertarungan kelas Welter Ramos vs Lopez, Santa Cruz vs Carbajal kemudian laga utama adalah Thurman vs Barrios.

Sampai berita ini diturunkan, Nery vs Castro sudah memasuki round ke-9.

Kedua petinju masih saling jual beli pukulan.

• Tinju Dunia 2022 Minggu 6 Februari 2022 Pagi, Chris Eubank Jr Yakin Tumbangkan Liam Williams

Tale of Tape Luis Nery vs Carlos Castro

Luis Nery

Alias: Pantera

Birth Name: Luis Esteban Neri Hernandez

Hometown: Tijuana, Baja California, Mexico