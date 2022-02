Hasil Tinju Dunia 2022 Kelas Bantam Super Luis Nery Coreng Rekor Mentereng Carlos Castro

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia 2022 yang mempertemukan Luis Nery vs Carlos Castro harus berakhir hingga 10 round.

Adapun pemenang dari laga tinju ini adalah Luis Nery berdasarkan hasil penilaian juri.

Kemenangan ini pun memperbaiki rekor dari Luis Nery sendiri.

Selain itu, hasil ini juga mencoreng rekor Carlos Castro yang belum pernah kalah.

Sebelum laga, Luis Nery pun menegaskan jika ia sangat ingin menang siapapun lawannya.

Diketahui tinju dunia ini dapat disaksikan secara langsung di TV One.

Sekedar informasi, setelah laga ini ada pertarungan kelas Welter Ramos vs Lopez, Santa Cruz vs Carbajal kemudian laga utama adalah Thurman vs Barrios.

Tale of Tape Luis Nery vs Carlos Castro

Luis Nery

Alias: Pantera