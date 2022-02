Hasil Tinju Dunia 2022: Chris Eubank Jr Berhasil Bungkam Liam Williams

NEW YORK - 07 DESEMBER: Chris Eubank Jr. dari Inggris berpose dengan sabuknya setelah Matt Korobov dari Rusia mengalami cedera bahu saat mengikuti Kejuaraan Kelas Menengah Interim di Barclays Center pada 07 Desember 2019 di wilayah Brooklyn, New York City.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Chris Eubank Jr berhasil membungkam Liam Williams di laga tinju dunia 2022 non gelar yang dihelat di Motorpoint Arena, Cardiff, Inggris

Eubang Jr menang dalam hitungan angka walaupun tercatat beberapa kali menumbangkan Liam Williams.

Namun Liam Williams dapat bertahan hingga round usai.

Atas hasil ini, rekor Eubank Jr pun menjadi 32-2 (23 KO), sementara Liam Williams, menjadi 23-4 (18 KO).

Usai laga, Eubank mengungkapkan kegembiraanya dapat membungkam rival senegaranya tersebut.

“Saya senang dengan penampilan malam ini, saya ingin memberi pelajaran kepada pria ini, Dia mengatakan beberapa hal yang sangat mengancam kepada saya menjelang pertarungan ini dan saya ingin menghukumnya."

“Saya benar-benar memikirkannya sebelum saya masuk ring dan saya seperti 'Saya bahkan tidak ingin menjatuhkan orang ini di ronde pertama, saya ingin menghukumnya'. Saya ingin mengeluarkan orang-orang seperti itu dari tinju." kata Eubank.

Sebelum laga, Chris Eubank mengakui pertarungan kelas menengah menghadapi Liam Williams memang sudah lama dinanti-nantikan.

Tale of the Tape Chris Eubank Jr. vs Liam Williams :