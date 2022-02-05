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Kode Redeem FF

Redeem Kode FF Hari Ini 5 Februari 2022 Gratis Dawnlit Drago Parachute dan Backpack serta Diamond

Kode Redeem Free Fire hari ini berhadiah senjata, emote permanen, magic cube, bundle dan diamond. Lakukan penukaran pada situs resmi atau akun game.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Redeem Kode FF Hari Ini 5 Februari 2022 Gratis Dawnlit Drago Parachute dan Backpack serta Diamond
ff.garena.com
Free Fire. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan hadiah menarik dari penukaran Kode Redeem FF hari ini 5 Februari 2022.

Kode Redeem Free Fire hari ini berhadiah senjata, emote permanen, magic cube, bundle dan diamond.

Lakukan penukaran pada situs resmi atau akun game Free Fire.

Kode Redeem Free Fire 5 Februari 2022, Segera Klaim Sebelum Diambil Pemain Lain

Cara Tukar Kode Redeem

1. Situs Resmi

Kode Redeem FF ditukar melalui situs resmi Free Fire (FF) di https://reward.ff.garena.com/id.

Hadiah item akan muncul di in game mail. Sementara gold dan diamond akan ditambahkan secara otomatis.

Perlu diingat pemain FF tidak dapat melakukan redeem hadiah dengan akun guest.

Lakukan redeem hadiah dengan melakukan bind akun ke Facebook atau VK untuk menerima hadiah.

2. Game Free Fire

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