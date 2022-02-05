Kode Redeem FF
Redeem Kode FF Hari Ini 5 Februari 2022 Gratis Dawnlit Drago Parachute dan Backpack serta Diamond
Kode Redeem Free Fire hari ini berhadiah senjata, emote permanen, magic cube, bundle dan diamond. Lakukan penukaran pada situs resmi atau akun game.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan hadiah menarik dari penukaran Kode Redeem FF hari ini 5 Februari 2022.
Kode Redeem Free Fire hari ini berhadiah senjata, emote permanen, magic cube, bundle dan diamond.
Lakukan penukaran pada situs resmi atau akun game Free Fire.
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Cara Tukar Kode Redeem
1. Situs Resmi
Kode Redeem FF ditukar melalui situs resmi Free Fire (FF) di https://reward.ff.garena.com/id.
Hadiah item akan muncul di in game mail. Sementara gold dan diamond akan ditambahkan secara otomatis.
Perlu diingat pemain FF tidak dapat melakukan redeem hadiah dengan akun guest.
Lakukan redeem hadiah dengan melakukan bind akun ke Facebook atau VK untuk menerima hadiah.
2. Game Free Fire
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