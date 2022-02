Promo JCO 5 Februari 2022, Paket Donut Jcool To Go Hemat & Donut Valentine Mocca Bellissima dan XO dan masih banyak lagi lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo JCO terbaru yang bisa dinikmati hari ini Sabtu 5 Februari 2022.

Saat ini banyak diskon untuk menu-menu JCO yang bisa didapatkan mulai dari weekly promotion 31 Januari - 13 Februari 2022 dengan menu 1/2 Lusin Donut + Jcool To Go dengan setiap paket terdiri atas 1/2 Lusin Donut & 1 JCool To Go seharga Rp 95.000.

Ada juga buy 1 get 1 Treat Iced Latte + Chocolate Frappe Rp 38.000, promo Iced Pandan Brown Sugar Rp 33 Ribu.

Kemudian ada donut spesial Valentine, Mocca Bellissima dan XO, Omelette Sausage dari JCO Indonesia free Iced Lemon Tea atau Iced Americano dan masih banyak lainnya.

Cek beragam promo terbaru dari JCO yang bisa dinikmati hari ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Mocca Bellissima dan XO

Menghitung hari menuju Valentine nih yeaay! Hari Valentine emang lekat banget dengan coklat dan bunga, tapi kamu juga bisa loh tunjukkin rasa sayangmu dengan donut spesial Valentine, Mocca Bellissima dan XO.

Yuk ajak teman, pasangan, orang tua, adikmu, atau kakakmu untuk ikutan Sharing Your Love photo/video contest.

Ada ratusan ribu hadiah menanti untuk 3 orang pemenang lho! Apa aja sih hadiahnya?