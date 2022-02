Jadwal FA Cup Liga Inggris Lengkap Jam Tayang Live TV Malam Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - FA Cup Liga Inggris kembali berlaga pekan ini.

Pertandingan akan dibuka Manchester United vs Middlesbrough pada Sabtu, 5 Februari 2022 mulai pukul 03.00 WIB.

Laga yang berlangsung di Stadion Old Trafford dapat kamu saksikan Live RCTI, Vidio dan Live Score.

Laga selanjutnya pada pukul 19.30 WIB. Kamu dapat menyaksikan laga Kidderminster vs West Ham United dan Chelsea vs Plymouth.

Dua Laga ini dapat kamu saksikan live bein sports, vidio dan live score.

Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB. 8 laga dapat kamu saksikan secara langsung.

Di antaranya Manchester City vs Fulham, Peterborough vs QPR, Wolves vs Norwich City, Huddersfield vs Barnsley, Everton vs Brentford, Stoke City vs Wigan, Southampton vs Conventry City dan Crystal Palace vs Hartlepool.

Terakhir ada Cambridge Utd vs Luton Town pukul 22.30 WIB.

Laga berikutnya berlangsung Minggu, 6 Februari 2022.

Dibuka pertandingan Tottenham vs Brighton pukul 03.00 WIB.