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Prediksi Susunan Pemain Kamerun vs Mesir Semifinal Piala Afrika Malam Ini Live TV

Laga Kamerun vs Mesir berlangsung di Stadion Paul Biya, Olembe, Kamerun, Jumat, 4 Februari 2022 pukul 02.00 WIB.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Prediksi Susunan Pemain Kamerun vs Mesir Semifinal Piala Afrika Malam Ini Live TV
Kenzo Tribouillard / AFP
Pemain depan Mesir Mostafa Mohamed (kanan) dan pemain depan Maroko Soufiane Rahimi (tengah) melompat untuk memperebutkan bola selama pertandingan sepak bola perempat final Piala Afrika (CAN) 2021 antara Mesir dan Maroko di Stade Ahmadou Ahidjo di Yaounde pada 30 Januari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Prediksi susunan pemain Kamerun vs Mesir semifinal Piala Afrika malam ini.

Laga Kamerun vs Mesir berlangsung di Stadion Paul Biya, Olembe, Kamerun, Jumat, 4 Februari 2022 pukul 02.00 WIB.

Seluruh pertandingan AFCON 2021 atau Piala Afrika dapat disaksikan secara live bein sport 3 dan live score.

Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.

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Prediksi Susunan Pemain

Kamerun (4-4-2): Andre Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Michael Ngadeu-Ngadjui, Nouhou Tolo; Andre Anguissa, Martin Hongla, Nicolas Ngamaleu, Karl Toko Ekambi; Vincent Aboubakar, Eric Choupo-Moting.

Pelatih: Toni Conceicao Mesir (4-3-3):

Mohamed Abou Gabal; Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdulmonem, Ahmed Abou El Fotouh; Mohamed Elneny, Amr El Soleya, Abdalla El Said; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Mohamed.

Pelatih: Carlos Queiroz.

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