Prediksi Susunan Pemain Kamerun vs Mesir Semifinal Piala Afrika Malam Ini Live TV
Laga Kamerun vs Mesir berlangsung di Stadion Paul Biya, Olembe, Kamerun, Jumat, 4 Februari 2022 pukul 02.00 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Prediksi susunan pemain Kamerun vs Mesir semifinal Piala Afrika malam ini.
Laga Kamerun vs Mesir berlangsung di Stadion Paul Biya, Olembe, Kamerun, Jumat, 4 Februari 2022 pukul 02.00 WIB.
Seluruh pertandingan AFCON 2021 atau Piala Afrika dapat disaksikan secara live bein sport 3 dan live score.
Link siaran langsung live bisa diakses melalui tautan pada artikel ini.
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Prediksi Susunan Pemain
Kamerun (4-4-2): Andre Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Michael Ngadeu-Ngadjui, Nouhou Tolo; Andre Anguissa, Martin Hongla, Nicolas Ngamaleu, Karl Toko Ekambi; Vincent Aboubakar, Eric Choupo-Moting.
Pelatih: Toni Conceicao Mesir (4-3-3):
Mohamed Abou Gabal; Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdulmonem, Ahmed Abou El Fotouh; Mohamed Elneny, Amr El Soleya, Abdalla El Said; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Mostafa Mohamed.
Pelatih: Carlos Queiroz.
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