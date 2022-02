Harga Vario 160 Terbaru 2022 ! Ada Dua Tipe All New Honda Vario 160 yakni ABS dan CBS

Peluncuran skutik All New Honda Vario 160 di pabrik PT Astra Honda Motor di Karawang, Rabu 2 Februari 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada Rabu 2 Februari 2022, PT Astra Honda meluncurkan skuter matik terbaru All New Honda Vario 160.

Terdapat dua tipe yaitu ABS dan CBS yang hadir dengan desain sporti yang premium.

All New Honda Vario 160 dibanderol dengan harga Rp 25.800.000 untuk tipe CBS.

Sementara itu, untuk Vario 160 tipe ABS lebih mahal, yaitu Rp 28.500.000.

Kisaran harga tersebut berdasarkan harga On the Road di DKI Jakarta.

Seri Honda Vario ini diklaim dapat melaju dengan stabil dan mudah dikendalikan, dikutip dari laman Astra Honda.

Skuter matik ini dilengkapi dengan generasi terbaru 160cc eSP+, dengan empat katup berpendingin cairan yang buat akselerasi lebih responsif.

Selain itu, All New Honda Vario 160 disebutkan dapat menghemat bahan bakar yaitu dengan fuel efficient 46,9 KM/Liter dan dilengkapi WMTC Mode (Euro 3, ISS ON).

