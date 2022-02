Cara Cek Tagihan Listrik Via SMS atau Via Email, Subsidi Listrik Masih Ada ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi pelanggan listrik subsidi sampai saat ini masih bisa menikmati subsidi listrik PLN di tahun 2022.

Setiap pengisian token listrik maka akan mendapatkan voucher tambahan dari subsidi dua kali lipat.

Program stimulus PLN di masa pandemi ini memberikan token listrik gratis kepada pelanggan yang memenuhi ketegori.

Meski sudah mengalami perubahan untuk pelanggan subsidi dengan daya 450 Va dan 900 Va masih bisa didapatkan hingga Januari 2022.

Cara cek token listrik gratis Bulan Desember 2022 dan mengambilnya ini sangat mudah.

Hanya melalui link resmi PLN www.pln.co.id atau pln.co.id.

• Sinergi PLN dan BPN Sertifikatkan 98 Aset Kelistrikan Perusahaan

Cek Tagihan Listrik Gratis

Via SMS

- Kirim sms dengan mengetik format PLN (SPASI) ON (SPASI) 12 digit No ID Pelanggan , kirim ke 8123. ( Contoh, PLN ON 087737311113, kirim ke 8123 )

- Sedangkan untuk berhenti langganan ketik PLN (SPASI) OFF (SPASI) 12 digit no pelanggan kirim ke 8123.