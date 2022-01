Promo JCO Hari Ini 29 Januari 2022, Jpop 1 Cafe Au Lait Frappe 1 Chocolate Frappe & Buy 1 Get 1 Free dan masih banyak menu lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikmati beragam promo JCO kembali bisa menjadi pilihan camilan hari ini Sabtu 29 Januari 2022.

Diantara promo JCO yang tersedia ada promo weekly promotion dengan menu 1 Box Jpop + 1 Cafe Au Lait Frappe + 1 Chocolate Frappe Rp 110 Ribu, buy 1 get 1 free bogo treat, buy 1 iced chocolate, Get 1 iced americano (Semua ukuran Due) Rp 31 Ribu hingga Americano atau Cafe Au Lait dalam JCO Brew Box mulai 175 ribu dan Omelette Sausage dari JCO Indonesia free Iced Lemon Tea atau Iced Americano.

Terdapat bermacam-macam varian JCO mulai dari donut glazzy hingga Jclub.

JCO juga memiliki banyak menu-menu terbaru mulai dari donuts, beverages hingga camilan.

Inilah beragam promo terbaru dari JCO yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Januari 2022 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

• Update Promo Alfamart Hari Ini 27 Januari 2022, PSM dan Extra Murah Beras Susu Sabun hingga Deterjen

Buy 1 get 1 free

Menyambut akhir pekan emang paling enak ngopi bareng temen setelah pulang kantor nih.

Eh! Pas banget, masih ada buy one get one free lho untuk setiap pembelian kopi dengan metode Syphon di @jcoindonesia. Ada yang sudah cobain?

JClub