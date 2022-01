Dibuka Turnamen Mobile Legends By One Hero Lancelot 1vs1, Daftar Disini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dibuka Turnamen game Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) anti mainstream yang ngajak peserta untuk by one alias 1v1.

Biasanya digelar 5v5 alias dua tim yang saling bertarung memperebutkan kemenangan.

UPOINT.ID bersama IndiHome Gamer menggelar turnamen Mobile Legends bertajuk UPOINT Esports MLBB 1 vs 1 Lancelot Tournament.

Dalam turnamen ini, peserta diajak untuk membuktikan skill menggunakan hero Lancelot dengan Knock out System Best of 3 Series.

Turnamen ini akan diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut, mulai dari tanggal 27, 28 dan 29 Januari 2022.

Seluruh rangkaian turnamen ini akan disiarkan secara langsung di channel YouTube UPoint Esports.

Bicara soal hadiah, nantinya para peserta akan memperebutkan prizepool sebesar Rp 10 juta.

Turnamen yang dibuka untuk umum ini telah dibuka pendaftarannya (open registration).

Namun, slotnya sangat terbatas, di mana hanya akan tersedia sebanyak 256 slot player yang bisa ikutan turnamen ini.

Nah, buat kamu yang merasa punya skill GG bermain hero Lancelot, jangan sampai kelewatan buat daftar turnamen ini, ya.