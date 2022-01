39 Ucapan Imlek 2022 Bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia untuk Teman Dekat dan Keluarga: 恭喜发财

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tahun Baru Imlek 2022 akan dirayakan pada hari Selasa, 1 Februari 2022.

Untuk memeriahkan Imlek 2022, kamu bisa berbagi ucapan untuk teman, keluarga dan pacar.

Bagi kamu yang bingung dengan kata-kata atau ucapan Imlek 2022 yang akan disampaikan, berikut ini ada 39 contoh yang bisa digunakan:

1. Wishing you luck in the year of the Tiger! (Semoga Anda beruntung di tahun Macan!)

2. Wishing you fullness of the vigor and vitality of the tiger. (Semoga Anda mendapatkan kekuatan dan vitalitas harimau.)

3. 'Dragon soaring and Tiger leaping' Wish you prosperous and thriving in new year. (Semoga Anda makmur dan berkembang di tahun baru)

4. Wishing you’re like a tiger with wings (i.e. doubly strong)! Berharap Anda seperti harimau dengan sayap (yaitu dua kali lipat kuat)!

5. Wishing you a prosperous year of the Tiger! (Semoga Anda mendapatkan tahun Macan yang makmur!)

6. Wishing you the drive of the Dragon and the vigor of the Tiger! (Semoga Anda mendapatkan dorongan Naga dan kekuatan Harimau!)

7. Wishing you the luck of the Tiger year after year! (Semoga Anda beruntung dari tahun ke tahun!)

