Jadwal Liga 1 BRI 2022 Lengkap Hari Ini | Persik Vs Bhayangkara FC hingga Duel Arema Vs Persipura

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah laga seru akan tersaji dalam duel sepakbola antarklub profoseional di Indonesia, yakni Liga 1 2022 hari ini.

Dalam pertandingan yang akan tersaji dalam jadwal Liga 1 BRI 2022 lengkap hari ini Jumat 28 Januari 2022 tersebut akan ada 4 laga yang tersaji.

Mulai dari duel Persik Vs Bhayangkara Fc, PSIS Semarang Vs Madura United, hingga big match Arema Vs Persipura Jayapura.

Tim pemuncak klasemen BRI LIga 1 terbaru saat ini yakni The Guardians - julukan Bhayangakra FC - akan menjadi laga pembuka dalam jadwal Liga 1 BRI 2022 lengkap hari ini tersebut.

Adapun kick off penentu skor Persik Vs Bhayangkara FC tersebut akan memainkan sepak mula pukul 15.15 WIB

Sedangkan laga big match penentu hasil akhir Arema Vs Persipura Jayapura akan menjadi laga penutup di jadwal Liga 1 BRI 2022 lengkap hari ini.

Adapun kick off untuk duel hasil akhir Arema Vs Persipura Jayapura ini akan kick off pukul 20.45 WIB.

Berikut jadwal Liga 1 BRI 2022 lengkap hari ini dari partai lanjutan putaran pekan ke 21 Jumat 28 Januari 2022 kami rangkum dari laman official web Liga 1:

(Jam Kick Off, Laga)

- 15:15, Persik Vs Bhayangkara Solo FC