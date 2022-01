Daya Tarik All New R15 Connected Curi Perhatian Kaum Milenial

Suthan Aji, seorang mahasiswa Universitas di Bekasi sebut All New R15 Connected motor idamannya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Daya tarik All New R15 Connected sukses mencuri perhatian masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan khususnya para penggemar motor sport.

Tak terkecuali kaum muda yang memilih All New R15 Connected sebagai partner berkendara untuk digunakan harian maupun hobi lainnya.

Contohnya Suthan Aji, seorang mahasiswa sebuah universitas di Bekasi yang menyebutkan All New R15 Connected adalah motor idamannya sehingga sangat menantikan peluncurannya di Indonesia.

Setelah hadir di Tanah Air, dia langsung bergerak cepat menanyakan perihal All New R15 Connected ke dealer Yamaha.

”Saya sudah pernah menggunakan R15 generasi kedua punya kakak saya. Dan sebelum saya beli All New R15 Connected, kondisinya memang saya sedang tidak punya motor dan lagi pengen motor sport. Sekarang saya pakai All New R15M Connected-ABS warna silver dan merasakan manfaat fiturnya seperti Traction Control System sangat membantu misalnya saat di kondisi jalanan berpasir dimana biasanya ban mudah selip," ujar Suthan Aji.

Namun menurutnya dengan adanya fitur ini dapat meminimalisir tersebut.

"Selain itu, kedua roda tidak mengunci ketika melakukan rem mendadak terutama saat jalanan licin karena adanya Dual Channel ABS (Anti-lock Braking System). Serta lebih praktis dengan tombol starter big bike engine switch off. Fitur Y-Connect juga bermanfaat bagi saya dalam berkendara dengan All New R15 Connected, karena saya dapat mengecek kondisi aki dan oli mesin melalui smartphone,” tambah Suthan Aji.

Menurut pemuda berusia 21 tahun yang juga berprofesi sebagai pengusaha ini, keunggulan All New R15 Connected sesuai ekspektasi dia.

Dipakai sebagai kendaraan harian, kualitas motor ini mendukungnya untuk beraktivitas di kampus dan melancarkan perjalanan menangani usaha yang dijalaninya.

R-Control All New R15 Connected