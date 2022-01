Yamaha Modification Contest 2022, Ajang Unjuk Kreasi Seni Modifikasi Berbasis Yamaha

PT. Aneka Makmur Sejahtera selaku main dealer Yamaha Kalimantan Barat menggelar ajang keren bertajuk “Yamaha Modification Contest 2022 & Exclusive Launching All New R15M” pada 12-16 Januari 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Selalu setia menjadi partner insan kreatif pecinta seni modifikasi untuk bersinergi positif bersama dalam membangun, mempertahankan kuat brand Yamaha sekaligus secara global untuk memperkenalkan talenta dunia modifikasi Yamaha bumi Khatulistiwa meranah level nasional, kembali PT. Aneka Makmur Sejahtera selaku main dealer Yamaha Kalimantan Barat menggelar ajang keren bertajuk “Yamaha Modification Contest 2022 & Exclusive Launching All New R15M” pada 12-16 Januari 2022 kemarin.

“Setelah vakum menggelar event selama kurang lebih 2 tahun akibat Pandemi Covid-19, akhirnya kami resmi menggulirkan kembali event off line berupa ajang unjuk kreasi seni modifikasi berbasis Yamaha dengan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah untuk segenap modifikator Kalbar yang ternyata lebih antusias dengan kegiatan kompetisi modifikasi off line, berikut launching varian teranyar All New R15M kepada masyarakat pecinta Yamaha Kalbar,” sambut Fendi, Manager After Sales & Motor Sport Yamaha Kal-Bar.

Tak tanggung-tanggung, menyambut event spesial di pembuka 2022 kali ini, dengan mendaulat Baratha Anugerah Sentosa (BAS) sebagai event organizer, Yamaha Kalbar memilih venue super keren, yakni di sebuah mall kekinian Pontianak, Gaia Bumi Raya City Mall di bilangan Jl. Arteri Supadio, Sungai Raya, Kubu Raya.

“Sengaja kami desain dengan memanfaatkan 2 main venue acara sekaligus, yakni di Main Lobby dan area D’Terrace Gaia Bumi Raya City Mall demi mempersembahkan kemasan acara yang berkelas sekaligus menjadi ajang promosi brand Yamaha yang tepat sasaran,” sambut Eggy, CEO BAS.

Dalam 5 hari gelaran Yamaha Modification Contest 2022 & Exclusive Launching R15M kali ini, beberapa sudut venue adem Main Lobby Gaia Bumi Raya City Mall sontak dipajangi jajaran parkir keren 34 maskot modifikasi berbasis Yamaha yang beradu kreatif sportif demi meraih mahkota terhormat di 7 main class category berikut 5 the best nominee.

Salutnya, tak asal ditata apa adanya, BAS otocontest team work yang kali ini dikomandoi oleh Eri SOC (Scorpio Owner Community) Pontianak dan Arul BAS benar-benar mempersiapkan matang tatanan parkir maskot-maskot modifikasi Yamaha terbaik peserta Yamaha Modification Contest 2022 kali ini agar terkemas eksklusif.

PT. Aneka Makmur Sejahtera selaku main dealer Yamaha Kalimantan Barat menggelar ajang keren bertajuk “Yamaha Modification Contest 2022 & Exclusive Launching All New R15M” pada 12-16 Januari 2022. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA)

“Tak hanya menyesuaikan kelas, kami juga membuat susunan parkir peserta menyesuaikan nomor skrut agar selain memudahkan proses penjurian yang kembali mendatangkan dewan pengadil independent dari Ototrend Automotive Media, juga agar lebih terkonsep estetik untuk dinikmati all audience pengunjung Gaia Bumi Raya City Mall,” papar Eri SOC diamini Arul BAS.

Tak hanya istimewa dalam hal penataan lay out otocontest venue, menyimak peta kekuatan perseteruan modifikasi antar peserta Yamaha Modification Contest 2022 kali ini benar-benar mampu menghembuskan aura kreatifitas seni modifikasi level wahid and begitu membuat geleng kepala all audience pengunjung Gaia Bumi Raya City Mall.

Betapa tidak, terbilang 90 persen peserta berani merilis konsep modifikasi yang benar-benar terkonsep matang dengan bumbu inovasi desain, customize trend dan finishing amazing.

Di ranah Maxi Modify baik berbasis Aerox Sport, N Max dan bahkan X max, tak jarang yang sudah merilis trend single rear suspension berkonstruksi prolink.