Cara Bermain Yin Hero Fighter Baru Mobile Legends Baru Rilis! Gameplay dan Build Item Tersakit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Moonton resmi merilis hero baru Mobile Legends, Yin di global server setelah munculnya update terbaru Senin 17 Januari 2022.

Kehadiran Yin di server publik Mobile Legends ditandai dengan update game patch terbaru.

Yin sendiri merupakan hero Mobile Legends yang mengemban peran sebagai Fighter dengan kemampuan Burst/Control.

Dalam keterangan resminya, Moonton mengungkapkan jika Yin diceritakan sebagai seorang ahli kungfu berbakat yang dirasuki iblis.

Sama seperti hero Mobile Legends lainnya, Yin mempunyai 3 skill utama dan 1 skill pasif.

Tiga skill utama yang dimiliki Yin adalah Charged Punch dan Frenzy Strike (skill 1), Instant Blast (skill 2), dan My Turn (skill 3 atau ultimate).

Sedangkan satu skill pasif yang dimiliki Yin bernama Leave it to me yang dapat memberikan peningkatan damage ketika tidak ada hero satu tim di sekitar.

Berikut rekomendasi build Yin tersakit 2022 yang wajib dicoba jika kalian ingin menggunakan hero Mobile Legends tersebut.

Penasaran seperti apa build Yin tersakit 2022? Simak selengkapnya berikut ini!

Rapid Boots