Jim Carrey Ulang Tahun, Unggahannya di Twitter Buat Penggemarnya Nostalgia | I’m Old but I’m Gold

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jim Carrey adalah satu di antara artis top dunia.

Aktor Hollywood satu ini, berulangtahun tahun pekan ini.

Adapun ulangtahun Jim Carrey diketahui tertanggal pada 17 Januari.

Tanggal lahir Jim Carrey sendiri diketahui lahir pada 17 Januari 1962 .

Pada ulangtahunnya ke 60 yang jatuh pada Senin 17 Januari 2022, Jim Carrey pun membuat sebuah postingan khusus di Twitter.

“It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!!,”

Tulisnya dengan menampilkan sebuah video kocaknya.

Unggahannya pun membuat para penggemarnya bernostalgia.

Banyak di antaranya yang kemudian mengenang kembali ‘masa-masa kejayaan’ Jim Carrey di dunia hiburan Hollywood .

“Now you know how it feels to be 60 now?