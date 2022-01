Hasil Pertandingan Persib Hari Ini Streaming Liga 1 BRI Versus Borneo FC, Febri Hariyadi Bow Cedera!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung laga untuk penentu hasil pertandingan Persib hari ini melawan Borneo FC Selasa 18 Januari 2022.

Dalam laga pekan ke 20 di jadwal hasil Liga 1 hari ini tersebut, kabar tak menggembirakan menimpa satu di antara punggawa Persib Bandung.

Satu di antara bintang mudanya, Febri Hariyadi dikabarkan mengalami cedera.

Situasi itu terjadi saat pertandingan memasuki 10 menit ke 3.

Febri Hariyadi yang cedera memaksa pelatih untuk menarik pemain berjuluk Bow tersebut.

Dan menggantikannya dengan Beckham Putra Nugraha .

Atau yang populer disapa Etam .

Informasi mengenai cedera yang menimpa bintang muda Persib Bandung Febri Hariyadi tersebut juga diumumkan di laman Twitter Persib .

"34' Pergantian pertama, Febri cedera digantikan oleh Beckham!

Get well soon, Bow! Gow Etam!

