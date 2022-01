10 Hal Wajib Anda Ketahui tentang Omicron Resmi dari WHO; Bagaimana Tingkat Keparahan Omicron?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Varian Omicron, juga dikenal sebagai garis keturunan B.1.1.529, adalah sebuah varian SARS-CoV-2, sebuah koronavirus yang menyebabkan Covid-19.

WHO menyatakannya sebagai varian yang diwaspadai dan menamakannya dari kata Yunani Omicron.

Varian Omicron sendiri telah masuk ke Indonesia dan pemerintah telah menempuh beragam cara untuk mengendalikan penyebaran virus ini.

Berikut 10 hal sangat penting yang harus Anda ketahui seputar Omicron mengutip dari covid19.go.id:

Kapan Omicron ditetapkan sebagai Variant of Concern?

Pada tanggal 26 November 2021, WHO menetapkan varian B.1.1.529 sebagai variant of concern, yang disebut Omicron, berdasarkan anjuran dari Technical Advisory Group on Virus Evolution (TAG-VE/Grup Penasihat Teknis tentang Evolusi Virus) WHO.

Keputusan ini diambil berdasarkan bukti yang diajukan kepada TAG-VE bahwa Omicron memiliki beberapa mutasi yang dapat berdampak pada perilakunya, misalnya, seberapa mudah varian ini menyebar atau tingkat keparahan penyakit yang disebabkannya. sumber: WHO

Bagaimana pemahaman saat ini tentang varian Omicron?

Peneliti-peneliti di Afrika Selatan dan di seluruh dunia sedang menjalankan penelitian untuk lebih memahami berbagai aspek Omicron dan akan terus membagikan temuan dari studi-studi ini saat tersedia. sumber: WHO

Bagaimana transmisibilitas varian Omicron?