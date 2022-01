Jadwal Live World Boxing Jessie Vargas vs Liam Smith Ditunda; Joe Smith vs Geffrard Live Minggu Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertarungan Jessie Vargas kontra Liam Smith resmi ditunda setelah Jessie Vargas dinyatakan positif covid-19.

Mantan pemegang gelar kelas welter dan kelas welter junior WBA tersebut mengabarkan penundaan pertarungannya Minggu 6 Februari 2022, yang dijadwalkan berlangsung di Phoenix, Arizona.

Penundaan ini diumumkan, Kamis 13 Januari 2022, oleh promotor Matchroom Boxing Eddie Hearn dan Vargas di akun Twitter.

Unfortunately, I have tested positive for COVID-19. My fight will be postponed to a later date. I’ll keep you all informed. Stay safe!