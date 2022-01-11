Piala Afrika
Sedang Berlangsung Algeria vs Sierra Leone, Link Streaming Tersedia! Riyad Mahrez Line Up
Pemain Man City itu dipasang untuk posisi sayap sedangkan lini depan ditumpukan kepada Islam Slimani pemain dari Lyon.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Algeria atau Alzajair vs Sierra Leone sedang berlangsung, Selasa 11 januari 2022 pukul 20.00 WIB.
Laga ini disiarkan live di Bein Sports dan Vidio.com. (link streaming tersedia diakhir artikel).
Pada laga ini Riyad Mahrez sang kapten dipasang dalam line up.
Pemain Man City itu dipasang untuk posisi sayap sedangkan lini depan ditumpukan kepada Islam Slimani pemain dari Lyon.
Hingga menit ke-24 babak pertama, skor masih 0-0.
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Line Up Algeria vs Sierra Leone
Algeria [4-1-4-1] : Raïs M'Bolhi (GK); Youcef Atal, Aïssa Mandi, Abdelkader Bedrane,Ramy Bensebaini; Haris Belkebla; Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Yacine Brahimi, Youssef Belaïli; Islam Slimani
Pelatih : Djamel Belmadi
Sierra Leone [4-2-3-1] : Mohamed Kamara (GK); Osman Kakay, Umaru Bangura, Steven Caulker, Kevin Wright; Kwame Quee, John Kamara; Mustapha Bundu, Kei Kamara, Mohamed Buya Turay; Alhaji Kamara
Pelatih : John Keister
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