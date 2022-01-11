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Piala Afrika

Sedang Berlangsung Algeria vs Sierra Leone, Link Streaming Tersedia! Riyad Mahrez Line Up

Pemain Man City itu dipasang untuk posisi sayap sedangkan lini depan ditumpukan kepada Islam Slimani pemain dari Lyon.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto Sedang Berlangsung Algeria vs Sierra Leone, Link Streaming Tersedia! Riyad Mahrez Line Up
CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Pemain depan Aljazair Riyad Mahrez berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola Grup E Piala Afrika (CAN) 2021 antara Aljazair dan Sierra Leone di Stade de Japoma di Douala pada 11 Januari 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Algeria atau Alzajair vs Sierra Leone sedang berlangsung, Selasa 11 januari 2022 pukul 20.00 WIB.

Laga ini disiarkan live di Bein Sports dan Vidio.com. (link streaming tersedia diakhir artikel).

Pada laga ini Riyad Mahrez sang kapten dipasang dalam line up.

Pemain Man City itu dipasang untuk posisi sayap sedangkan lini depan ditumpukan kepada Islam Slimani pemain dari Lyon.

Hingga menit ke-24 babak pertama, skor masih 0-0.

Daftar Skuad Aljazair di Piala Afrika 2022, Ada Riyad Mahrez hingga Ismail Bennacer

Line Up Algeria vs Sierra Leone

Algeria [4-1-4-1] : Raïs M'Bolhi (GK); Youcef Atal, Aïssa Mandi, Abdelkader Bedrane,Ramy Bensebaini; Haris Belkebla; Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli, Yacine Brahimi, Youssef Belaïli; Islam Slimani

Pelatih : Djamel Belmadi

Sierra Leone [4-2-3-1] : Mohamed Kamara (GK); Osman Kakay, Umaru Bangura, Steven Caulker, Kevin Wright; Kwame Quee, John Kamara; Mustapha Bundu, Kei Kamara, Mohamed Buya Turay; Alhaji Kamara

Pelatih : John Keister

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