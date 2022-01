Apa itu Moon Phase ? Ada Berapa Fase Bulan ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artikel ini memberikan penjelasan tiap fase bulan atau moon phase. Apa itu Moon Phase ?

Moon Phase adalah fenomena astronomi ketika Matahari, Bulan, dan Bumi mengalami perubahan sudut.

Hal ini terjadi ketika Bulan mengelilingi Bumi dan Bumi mengelilingi Matahari seperti dikutip dari almanac.com.

Kemudian, perubahan ini membuat sinar Matahari terpantul pada Bulan dan akhirnya baru menuju ke mata kita setiap harinya.

Perlu diketahui Bulan tidak dapat memproduksi cahaya sendiri.

Lalu terdapat empat Moon Phase atau fase bulan yang terjadi yaitu New Moon (Bulan Baru), First Quarter (fase kuartal pertama Bulan), Full Moon (Bulan Penuh), dan Last Quarter Moon (fase kuartal terakhir pada bulan).

Kemudian pada fase kedua dikenal dengan nama Waxing Crescent (Bulan Sabit Awal), Waxing Gibbous (Bulan Cembung Awal), Waning Gibbous (Bulan Cembung Akhir), dan Waning Crescent (Bulan Sabit Akhir).

1. New Moon (Bulan Baru)

Fase ini dinamakan Bulan Baru karena menjadi awal siklus bulan.