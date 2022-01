Sedang Live MNC TV Sekarang Bintang Timur Surabaya vs Kancil BBK Pontianak di PFL 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung laga pekan perdana Proesional Futsal League PFL 2021 Live MNC TV Sabtu 8 Januari 2022.

Ada dua partai yang akan disiarkan Live MNC TV yakni Kancil BBK vs Bintang Timur Surabaya dan Safin vs IPC Pelindo yang kick off pukul 14.00 WIB.

Pada musim ini PFL memggunakan sistem kompetisi penuh, artinya tidak ada lagi laga final four seperti di musim sebelumnya.

Pada pekan pertama ini pertandingan digelar di GOR Unesa Surabaya, dan GOR UNJ Jakarta.

Bagi kalain pendukung BTS dan Kancil BBK tentunya jangan ketinggal menyaksikan laga seru ini.

Kancil BBK Pontianak di bawah asuhan Wahyu Kocoy, memulai kiprahnya di pekan perdana menghadapi Bintang Timur Surabaya yang juga tim tuan rumah.

Kemudian di partai kedua menghadapi Vamos FC Mataram.

Kancil BBK masih dihuni sederet wajah lama yang masih bertahan seperti Joko Prasetyo di penjaga gawang.

Kemudian Yudi Priyatna di posisi anchor, Dias Riyansyah, Wahid Setiawan, Syahril Riyanto, M Hardadi.